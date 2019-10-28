80歲黃爺爺上台發表他的「生命故事繪本」，並與大家分享他人生中的黃金歲月。（老五老基金會提供／王文吉台中傳真）

40位超過75歲的長輩發表「生命故事繪本」，並陳列展示，與其他老朋友們分享人生故事。（老五老基金會提供／王文吉台中傳真）

「回首往事，記憶猶新。」老五老基金會鼓勵年齡超過75歲的阿公、阿嬤，將人生經歷的酸甜苦辣，一頁一頁手工書寫、繪畫，製作成40本「生命故事繪本」。其中，79歲鄭阿嬤花了2個半月完成，她開心地與大家分享彼此的黃金歲月，並說「要留給兒孫當成傳家之寶！」

大土牛社區照顧關懷據點發表銀髮生命故事繪本，共有40位長輩完成手作繪本，將人生經歷的酸甜苦辣，透過書寫、繪畫呈現。80歲黃爺爺開心表示，「我從來沒想過要把自己一生好好整理，原來把這些重要的時刻記錄下來，讓子女也一起回顧，故事就不會被遺忘。」

年紀最長的94歲阿錢奶奶，出生於日據時代，她秀出生命故事繪本，介紹自己讀了3年日本學堂，12歲開始做童工、下田務農，直到25歲結婚等，往事歷歷在目。阿錢奶奶說，女兒陪伴她完成繪本，讓她體會到「老來伴除了丈夫以外，子女、孫子們也都是我的老來伴。」

老五老基金會石岡區長林素蘭表示，該據點連續8年辦理年度成果展，每年規畫不同主題，今年首度推出「生命故事繪本」，鼓勵阿公、阿嬤在回憶、陪伴中體悟生命存在價值，更體會到「只要曾經擁有過的，就是永恆。」

(中時 )