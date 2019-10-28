基隆廣興堂平安宴 王金平、許效舜出席敬酒 15:492019/10/28 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平出席基隆市八堵廣興堂達摩祖師佛誕千秋暨建堂33年慶平安宴，逐桌致意。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平出席基隆市八堵廣興堂達摩祖師佛誕千秋暨建堂33年慶平安宴，逐桌致意。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） 前立法院長王金平出席基隆市八堵廣興堂達摩祖師佛誕千秋暨建堂33年慶平安宴，逐桌致意。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） 前立法院長王金平27日晚上出席基隆市八堵廣興堂達摩祖師佛誕千秋暨建堂33年慶平安宴，但全程王金平都未接受記者採訪，僅參拜及逐桌敬酒後就直接離去。 現場包括基隆市議員楊秀玉、林旻勳以及表態要參選下屆基隆市長的藝人許效舜等人都有共同出席活動，場面盛大轟動。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #王金平 #基隆市 #廣興堂 也許您會感興趣 推薦閱讀 等嘸親民黨總統門票？傳王金平25日裸退告別 10:412019/10/24 政治 恐等不到親民黨總統門票 王金平：不必急希望結果圓滿 12:222019/10/25 政治 國民黨中央助講團今成軍 王金平未列入名單 12:222019/10/25 政治 國民黨中央助選團今成軍 未納入前立法院長王金平 16:172019/10/25 政治 王金平立院最後總質詢 告別演說將從這說起 13:572019/10/25 政治 王金平告別44年立院演說 欣然接受「喬王」稱號 19:042019/10/25 政治 王金平：參選到底從未變過 14:052019/10/26 政治 彰師大王金平活動中心 落成啟用 04:102019/10/27 地方新聞 披橘袍選總統穩了？王金平：還不知道 11:162019/10/27 政治 記者祝賀王金平代表親民黨選總統 王金平連答... 12:032019/10/27 政治 政治熱門新聞 李佳芬挨批干政釣出楊秋興13字回應 網怒譙！ - 政治 差距縮小 胡幼偉：韓已擊中蔡要害 - 政治 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 宋楚瑜再戰 網分析驚韓不妙了！？ - 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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