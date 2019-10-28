前立法院長王金平出席基隆市八堵廣興堂達摩祖師佛誕千秋暨建堂33年慶平安宴，逐桌致意。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

前立法院長王金平出席基隆市八堵廣興堂達摩祖師佛誕千秋暨建堂33年慶平安宴，逐桌致意。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

前立法院長王金平27日晚上出席基隆市八堵廣興堂達摩祖師佛誕千秋暨建堂33年慶平安宴，但全程王金平都未接受記者採訪，僅參拜及逐桌敬酒後就直接離去。

現場包括基隆市議員楊秀玉、林旻勳以及表態要參選下屆基隆市長的藝人許效舜等人都有共同出席活動，場面盛大轟動。

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(中時 )