新北市三重區光榮國中導師陳玉蕙，為使學生喜愛閱讀，陸續將家中千本各式愛書搬到教室，成功吸引大批學生借閱書籍，千書妝點的教室也成為校內奇觀。學生劉芷宸表示，最喜歡奇幻與推理類小說，能直接在班上借閱書籍很幸福，她直呼「感謝老師無私的付出」。

國文科陳玉蕙老師喜愛閱讀，家中藏書破萬本，她自暑假期間，挑出適合國中生閱讀的千本書籍陸續載至學校，將教室後方打造成「閱讀天堂」，每到下課時間，同學總爭先恐後到書架前借閱書籍，千書妝點的教室也成為校內奇觀。

因教室內藏書豐富，陳玉蕙也透過書籍編碼、分類，教導同學書籍自主管理，將千本書籍建檔及編碼，使同學借還書時更快速、更方便，除班級同學自由借閱外，也和他班同學分享。

學生劉芷宸表示，平日最喜歡看奇幻與推理方面的書，大部分都是利用下課時間看，有時意猶未盡，也會將書帶回家繼續看，她表示，對於教室藏有千本書籍覺得很幸福，感謝老師的付出。

另一位學生楊以真表示，感謝陳老師的用心與無私，將家裡的藏書帶至班上與學生分享，對於初入國中，就有千書可供借閱覺得很幸運，謝謝老師打造充滿書香的閱讀環境。

(中時 )