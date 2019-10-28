金門地檢署檢察長洪家原表示，郭士均涉嫌違反國安法和入出國移民法一事，由檢察官另案偵辦。（李金生攝）

涉5年前台北市信義分局刑警薛貞國排解夜店糾紛，被幫派和不良份子57人圍毆殺害一案，判刑11年的主嫌之一郭士均棄保潛逃大陸，昨（27）日偷渡小金門遭岸巡當場逮捕，已由金門地檢署代執行發交金門監獄，並就違反國安法和入出國移民法部分另案偵辦。

5年前台北市信義區夜店殺警案震驚社會，最高法院最終將涉案被告蕭叡鴻等57人，依聚眾鬥毆致死等罪，各判2月到13年徒刑定讞。其中，原獲台北地院交保候傳的郭士均因涉案情節重大遭判刑11年，但他在今年棄保自台灣潛逃大陸，因此遭通知發監執行未到的台北地檢署發布通緝。

昨天下午5時許，小金門岸巡雷達站發現有船點往岸邊快速逼近，全程監控結果確認是1艘自廈門駛出的快艇，立即通報岸際巡邏站部署埋伏。在該快艇火速丟包放人上岸後趨前逮捕，對方交代姓名聲稱要自首，並坦承是涉殺警案潛逃的通緝犯。

金門岸巡在初步偵訊後移送地檢署，該署與台北地檢署取得聯繫，馬上啟動代執行機制，就殺警案遭判刑11年定讞一案，先行發交金門監獄執行。

金門地檢署檢察長洪家原表示，將來除非台北地檢署提出相關要求，或收容人郭士均申請移監台灣，否則將續留金門執行刑期。該署也將分案就其雇用大陸船隻偷渡，涉嫌違反國安法和入出國移民法一事，由檢察官另案偵辦。

至於郭某自台灣潛赴大陸，以迄再偷渡小金門的動機和過程，有些涉及未來偵辦案情和量刑依據，檢方將深入追查了解。

(中時 )