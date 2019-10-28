為鼓勵連續失業6個月以上的青年積極尋職，勞動部勞動力發展署「青年職得好評試辦計畫」，結合深度就業諮詢、階段性職涯規劃、展現青年求職優勢等措施，協助青年確定職涯方向及順利就業，就業後還有機會獲得尋職就業獎勵金3萬元，歡迎符合計畫資格的青年朋友至各地就業中心或就業服務站洽詢！

根據行政院主計總處去年人力資源調查，15至29歲失業青年約有20萬名，平均失業近6個月，而長期失業青年多有職涯目標不清楚的問題，為預防青年落入長期失業，更不利於未來就業，發展署自今年7月起推動「青年職得好評試辦計畫」，協助15至29歲連續失業6個月以上的青年儘早投入職場，提供青年3次以上深度就業諮詢以釐清職涯方向，並藉由就業中心所提供的職涯履歷表（工作卡）向雇主展現青年就業優勢。

發展署指出，如青年於深度就業諮詢後3個月內就業，且連續受僱同一雇主3個月以上，可申請3萬元的尋職就業獎勵金，以協助青年朋友及早脫離失（待）業狀態，並累積工作經歷。截至9月底，已超過800名青年參加計畫。

88年次的小君因家中經濟壓力而於高中肄業，過去只能偶爾從事板模工或清潔工等工作，對自己的未來感到茫然，於是到發展署北基宜花金馬分署的就業中心尋求協助，就服員推薦小君參加「青年職得好評試辦計畫」，透過深度就業諮詢以及職業心理測驗工具，發現小君具有善於照顧、同理他人、團隊合作的特質，於是鼓勵小君嘗試禮儀服務人員的工作，透過模擬面試提升小君的面試技巧，並提供客製化的職涯履歷表（工作卡）協助她應徵求職，因此小君順利錄取禮儀服務人員一職，取得人生中的第一份正職工作，雖然辛苦，但小君認為能夠幫助往生者及其家屬完成各項喪葬事務是一件很有意義的事，也更確定自己未來的職涯發展，下一步將以考取禮儀師證照為目標。

(工商 )