潘迎紫在《浴火鳳凰》演藝奇幻美學。 (中時資料照片)

當今的人們閒暇時主要消遣之一就是追劇，看著陸劇沉醉古風時光、看著韓劇沈船花美男歐巴，但其實，台灣老早就是產出人氣劇的專家，正迎接50周年台慶的「中視」電視台，至今推出過無以計數的優質戲劇節目，說到至今仍讓各代人們印象深刻的經典之作，絕對包含了「不老女神」潘迎紫所主演的《浴火鳳凰》，在數位技術還在萌芽的90年代，，《浴火鳳凰》不僅劇情讓人沉迷，其傾進專業人員功力所做出的「火鳳凰」coplay變身橋段，精采程度不輸當今的CG技術，好看到連潘迎紫的絕世美貌都被忽略，追劇民眾有多著迷？每天沒看這變身橋段就寢食難安，就是這麼上癮！

潘迎紫犧牲美貌，成就超逼真的「火鳳凰cosplay」。(左／中時資料照片、右／中視提供)

演出《神雕俠侶》、《一代女皇武則天》等經典古裝劇而攀上事業最高峰的女星潘迎紫，其演技加上絕世美顏深植人心，「最美小龍女」當之無愧，而人氣高漲的潘迎紫，因此成為中視接下來20年的連續劇「御用女主角」，1990年潘迎紫主演《浴火鳳凰》，在連續劇競爭激烈的當時，《浴火鳳凰》連續一周收視奪冠，是非常不容易的榮耀佳績，也就這麼短短幾天，全台被潘迎紫跟中視養出了「火鳳凰梅吟霜」狂熱，不分老小一到播出時間必追此劇，但不是看潘迎紫41歲仍如娃娃般的凍齡美顏，而是「人獸變形cosplay」。

除了火鳳凰變身外，吉祥物「逼啵」也是《浴火鳳凰》成功的強力助攻者。(中時資料照片)

當年無論攝影或是特效技術都相當有限，《浴火鳳凰》裡最大賣點「火鳳凰」變身，可說是從導演、編劇、美術指導到演員一齊發揮想像力，靠著當年最專業的特殊化妝方式，耗費長時間「土法煉鋼」慢慢拍攝、剪輯串聯完成，潘迎紫在這個變身裡，完全犧牲掉招牌美貌，一點一滴從背羽岔出、尖鳥喙成型、膚色轉白直至衣衫掉落完全變成浴火鳳凰，力求逼真寫實，讓人百看不膩，至今有許多民眾分享當年觀影經驗，表示如今想起鳳凰神女梅吟霜變身的過程，明知到是化妝而成，但仍是逼真到恐怖的，而在這樣的衝擊之下，仍舊感嘆這個變身過程實在「太帥了」，而潘迎紫在《浴火鳳凰》中展現的奇幻色彩，加上她至今70歲仍不老的美麗童顏，讓粉絲不禁讚嘆女神根本是真實世界的妖精來著。

中視開播50年來創造不少經典戲劇、綜藝節目、重大新聞等，至今仍流傳在各媒體平台上，中時電子報自今10月28日起晚點九點，推一系列報導「黃金九點檔～中視50」，即針對中視重要經典節目再現外，並加入更多時代議題的結合下， 賦予更新生命，讓讀者回味這些跨時代巨作的演進歷程。

潘迎紫代表作《浴火鳳凰》

(中時電子報)