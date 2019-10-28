網友在PTT發文詢問，1個人去吃喜宴包2600元夠不夠。(圖／摘自PTT)

吃喜酒紅包該包多少是一門大學問，包太少怕被嫌小氣，包多了又怕虧本，有網友在PTT發文詢問「1個人參加喜宴包2600元夠不夠？」結果引起熱烈討論，網友答案透露出南北行情差很大，有人直接說「2600太多了！」，但也有不少人回「沒3600我勸你禮到就好」。

包紅包除了考量交情，還要看喜宴的地點及去的人數，原PO在PTT問卦：「一個人參加喜宴包2600夠不夠？」婚宴地點是在中部的一處婚宴會館，剛開始有許多網友一面倒地認為2600太多了，紛紛回應「1600就好了，2600是感情多好？」、「你多打了一個2」、「你中樂透喔？」、「我600帶8個人去」。

不過也有人說，要看交情、請的地區和飯店等級，認為「若是在台北的話，起碼要包2600以上！」、「有沒有帶伴，好朋友都3600啊」、「北部會館連普通同事都是2600起ㄌ」、「1600好意思喔？要包這個數字不如一開始就拒絕不要去」、「好朋友我都包6000」、「沒3600我勸你禮到就好」、「台北一人包1600，是要新人吃ㄆㄨㄣ嗎？」

還有人提出「很多人是不是不知道紅包其實要加碼才能包回去？包3600意思就是叫對方回包6000，因為要避開4跟奇數5千」、「北市2600低標，新北2600 ok，桃園以南不錯」、「現在飯店好點隨便一桌也快2萬」、「總之單身去吃怎樣都划不來」。

(中時電子報)