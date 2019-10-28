林俊傑（JJ)26日在蘇州舉辦「聖所2.0世界巡迴演唱會」，演出結束後因感冒導致身體不適，立刻趕往醫院治療，不料27日傳出有人在網路上販售林俊傑使用過的「原味針頭」，甚至護理人員也為他瘋狂，輪流滾林俊傑躺過的床單，荒唐行為引發熱議；對此，JJ所屬經紀公司JFJ今（28日）確認JJ住院，聲明表示：「在此感謝就診期間，院方醫護工作人員的即時治療與照顧，針對我司藝人離開醫院後，個別的工作人員無視職業操守信息外洩的偏差行為，我司深表遺憾，相信院方會進行後續相應的妥善處理，僅此對社會大眾、醫護界、醫護人員及醫院就診其他患者所可能帶來的不便，誠摯致歉。」

據了解，林俊傑鎮江演唱會結束後，隨後前往當地醫院吊點滴，沒想到隔天竟有人將林俊傑就診的房號、樓層等相關資訊全部外洩，隨後微博流出「在林俊傑病床上輪流滾床」的嘻笑影片，片中清楚可見不少護理人員在JJ離院後，輪流上床朝聖、自拍。不僅如此，還有網友po出一張點滴袋和血針頭的照片，上面的個資也未碼掉，大剌剌地表示「本人提供林俊傑爆款同款醫生，同款配套藥水，已經掛水的血針頭，有需要微信留言」，更將床單、針頭、點滴包分別開價人民幣1.3萬元（約新台幣5.6萬元）、7,000元（約新台幣3萬元）及3,500（約新台幣1.5萬元），整套打包一口價人民幣2萬元（約新台幣8.7萬元）；不久後，該網友再度發文稱「已經被歌迷拿走了」，離譜行徑遭撻伐。

JJ近期在大陸舉辦巡演。（JFJ Productions）

JJ的「聖所2.0」聖所演唱會目前已唱22站、累積58場，幾乎週週開唱，身體是否吃不消？JJ透過JFJ回應：「沒有哦！樂在工作。」JFJ表示JJ目前在家裡繼續治療、恢復中，希望大家給予靜養空間，本周六的重慶演唱會行程暫定不變、照常開唱，並呼籲大家留意近日天氣變化：「JJ接下來的巡演均為戶外舉辦，且天氣漸冷，提醒廣大到場歌迷朋友們注意保暖。」

網路流出JJ就醫照片。（翻攝微博）

(中時 )