美國總統川普今天親臨球場觀看美國職棒大聯盟MLB世界大賽時，遭球迷噓聲大喊「把他關起來」。對照川普今天稍早才宣布伊斯蘭國首腦喪命的重大政績，民眾反應顯然不給面子。

MLB世界大賽25日轉戰華盛頓特區，今天舉行華盛頓國民與休士頓太空人的第5戰，川普伉儷罕見親臨現場觀賽。

而今天稍早，川普才在白宮對全國發表實況轉播談話，宣布五角大廈長期追緝的伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已在突襲行動中喪命。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）和路透社等媒體報導，當世界大賽比賽第3局結束後，來到向美國軍人致敬的環節，球場大螢幕秀出到場觀賽的軍人，群眾報以熱烈歡呼；但當畫面跳回川普，歡呼聲立刻轉為狂噓聲，久久不散。

畫面隨後切回現場軍人，這時噓聲雖逐漸平息，但現場球迷很快改為齊聲高呼「把他關起來！」（Lock him up！）

這個口號原是川普支持者當年在競選造勢現場，經常用來嗆民主黨候選人希拉蕊（Hilary Clinton）的一句話，如今卻常被反川普的民眾拿來回嗆他。

近幾週來，川普深陷民主黨主導的彈劾調查危機，他的美國對敘利亞政策也招來民主和共和兩黨抨擊。

華盛頓特區是民主黨大本營，川普2016年在這裡的得票率僅4%。今天華盛頓國民與休士頓太空人交鋒前，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說，希望川普能「享受這場比賽」。

詢及球隊是否對總統前來觀賽感到興奮，馬丁尼茲回應道，「我們沒怎麼談論這話題。我們專注於把球打好。」

川普未如前幾任美國總統替世界大賽開球，國民找來西班牙裔米其林名廚安德瑞斯（Jose Andres）擔任第5戰開球嘉賓。有趣的是，安德瑞斯是長期批評川普移民等政策的反川大將，還曾拒絕進駐川普飯店。

(中央社)