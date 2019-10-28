台北市府轉運站前公車停靠區周邊常有違停情況，除影響公車停靠外，導致後方汽、機車閃避車輛發生事故，11月1日起將採用科技執法開罰，取締公車停靠區違規停車，以改善違停情形，也是北市首個科技執法區，最高可罰1200元。

交通大隊執法組長王均表示，市府轉運站前公車停靠區違規停車科技執法，是以影像辨識系統全時段監控公車停靠區域，如發現區域內有停止超過3分鐘之違規停車車輛，即自動執行違規蒐證及舉發作業。

王均強調，科技執法目的在於持續有效嚇阻違規行為，減少肇事發生，9月19開始測試期間，偵測違規停車平均每日高達37件，而11月1日起正式開罰，違者依道路交通管理處罰條例，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲駕駛遵守道路交通規範。

此外，市府轉運站B1目前均設有臨停接送區，提供旅客臨時上下客以及轉乘捷運、計程車、國道客運與市區公車等運具，有停車需求之駕駛人均可多加利用。

北市警察局強調，科技執法的主要目的在於減少交通事故及維護交通順暢，每降低1件交通事故的發生，便防止至少1個家庭的破碎，希望駕駛朋友能遵守道路交通規範，勿貪圖一時便利而吃上罰單。

(中時 )