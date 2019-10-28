財團法人新竹縣文化基金會董事長21年未改選，28日在竹北喜來登順利舉行第十屆董事長交接典禮，縣長楊文科擔任新任董事長後，聘任林光華為榮譽董事長，並頒感謝狀給第九屆董事和監察人，感謝多年來為新竹縣藝術文化的貢獻，氣氛和諧。
新竹縣文化基金會能順利改選，主要是2月1日施行的「財團法人法」，針對政府捐助的財團法人有更具體規範，縣府函請該會依法辦理外，縣長楊文科和基金會董事長林光華也協商達成共識，攜手合作推動竹縣文化藝術發展。
第十屆董事一致通過由縣長楊文科為董事長，他說，新竹縣文化基金會未來將致力在地產業發展與文化藝術推廣，為縣民創造多元且充滿藝術文化的生活環境，並以科技加值增進智慧生活，打造新竹縣成為「文化科技智慧城」。
前縣長林光華肯定楊文科是有決心、可以託付的好縣長後說，一轉眼21年，原本董監事階段性任務已完成 ，該是功成身退，責任交棒的時侯。
續任常務董事的中國時報前地方中心主任陳騰芳表示，第十屆文化基金會董事，大都多來文化界，完全無政治色彩，令人耳目一新。新任董事之一宣明智，也期待科技界對文化基金會有更多貢獻。
(中時 )
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