屆時要左轉安樂路二段的車輛一律引導進入迴轉道，將改善基隆長庚醫院周邊的塞車情形。（基隆市政府提供）

基隆市政府為改善長庚醫院及國道候車站位的動線交織問題，於28日宣布，市府決定將國道候車亭移往橘郡社區前。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府為改善長庚醫院及國道候車站位的動線交織問題，於28日宣布，市府決定將國道候車亭移往橘郡社區前。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

不用撐傘了！去年基隆橘郡社區被拍到許多人擠不進去公車亭，只能在亭外撐傘淋雨等公車，引發熱議，基隆市政府為改善長庚醫院及國道候車站位的動線交織問題，於28日宣布，市府決定將國道候車亭移往橘郡社區前，更會將原市區候車站位規劃長廊式候車亭，延伸至27公尺，擴大增加國道客運候車空間。

交通處指出，日前針對國道客運設置在城上城社區、迴轉道、自強橋頭與原建議橘郡社區前不同站位考量，並對各路口服務水準作評估，更有不少議員向市府提議移到迴轉道，但經情境分析顯示，迴轉道如增加客運站位，須增加行人專用時相，安樂路二段／麥金路／迴轉道路口服務水準將嚴重下滑，車輛延滯時間也大幅增加，評估迴轉道增設站位不可行。

處長李綱表示，安樂路二段壅塞最為嚴重，並回堵到自強隧道口，麥金路往北回堵到城上城社區前彎道，原訂測試2小時，因延滯過於嚴重，在測試15分鐘時即要求停止，因此橘郡社區前屬較佳設置地點。

李綱說，未來規劃的長廊式候車亭，延長至27公尺，將比現有的國道客運9.5公尺，增加近3倍候車空間，市區客運站位則可利用現有國道客運候車亭，站位調整後，未來將可一併改善動線交織問題，民眾不必風吹日曬雨淋，而預計現在開始申請，明年初公路總局核定，經議會通過補助預算後發包施工，順利預計明年8月前可完成，至於商家提出裝卸貨停車需求，他也允諾一周內立即辦理會勘，尋找適當地點作規劃。

(中時 )