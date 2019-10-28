萬能科技大學時尚造型設計系，協助產學合作廠商辦2019FUN時尚造型聯合發表秀，協助梳化現場模特兒彩妝造型。活動由林口彩尚造型沙龍與新竹邦尼時尚造型兩家公司共同主辦，這是一場別開生面的時尚發表秀，突破以往只提供給美髮產業人員參與的時尚秀概念，讓VIP會員的消費者可以親身感受時尚感。
活動邀請由陳育睿老師所帶領的時尚造型團隊擔任活動的彩妝造型，從作品的拍攝到現場的展演活動，造型團隊發揮精湛的技藝，讓與會的來賓與模特兒讚賞不已，原來時尚與我們這麼近。
校方表示，萬能科大時尚系整體的規劃，透過老師與業界的人脈，培養學生多元的專業技能，讓學生有更多的產業體驗與產業結合，時尚系在109學年度將增加時尚表演藝術組，招收表演藝術群的學生，培養專業的演藝人才，並且與時尚造型結合，呈現更豐富多元的課程，讓學生有更多元的就業機會。
(中時 )
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