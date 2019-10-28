有媒體最新民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文差距12%，但苦民所苦部分，韓以3成9勝過蔡的2成8。對此，韓國瑜今（28）日在彰化受訪時表示，台灣人民的眼睛是雪亮的，台灣人民的感受是最直接的。他強調，過去民進黨執政三年半以來，大多數民眾過得非常辛苦，所以下次總統大選的時候，台灣人民自然而然會選擇能貼近民意，能真正了解他們心聲，能了解民眾過得多麼辛苦的總統候選人。

韓國瑜表示，這樣的期待感會出現，所以最新民調顯示，能苦民所苦的部份，他的領先度高達11％。他也指出，民進黨執政還有兩百多天，還是有機會幫民眾做事，他認為民心比民調重要太多了。

有關小三通的議題是否被陸委會扭曲，韓國瑜表示，因為澎湖縣鄉親急切期待大陸觀光客進到澎湖，但目前都是從金門轉過去，而且人數非常稀少，大概一年不到五千位大陸觀光客。

韓國瑜表示，澎湖縣長賴峰偉非常著急，希望將來能讓澎湖跟大陸之間直接開通小三通，不要像現在「有名無實」。如果能直接對接，對澎湖觀光產業及其他相關產業會有很大幫助。未來有機會，他一定全力協助。

韓國瑜今天下午前往彰化田中乾德宮與埔鹽順澤宮參拜，祈求中華民國國泰民安、風調雨順！現場彰化鄉親們自動自發聚集廟前，手持國旗，不斷高喊「韓國瑜，凍蒜！」十分熱情！

(工商 )