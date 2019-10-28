楊乃文睽違三年將於11/15推出新專輯《越美麗越看不見》，首波主打歌〈悔過書〉由郭頂寫曲、葛大為作詞，並由郭頂親自出馬擔任製作人，充滿著迷幻搖滾味道。此曲文案開宗明義寫道：「《悔過書》是為莫須有的罪過道歉，道歉只是息事寧人、躲藏真我的選擇。」特別值得一提的是，製作人郭頂要楊乃文不對作品做過多刻意的想像，給予極大空間讓她在錄製中自由發揮，最終捕捉到她出其不意的即興口白置入曲中，首度攜手郭頂就令人大大驚艷，楊乃文一貫低冷的語氣態度，說了好幾句，其中有「每個人都有兩面」、「我沒有辦法回答這個問題」。

《越美麗越看不見》集結郭頂、陳君豪、徐佳瑩、葛大為、韋禮安、宋念宇、許鈞、BOXING葛西瓦等人打造，新歌〈悔過書〉MV請來比爾賈執導，腳本主軸扣著集體少數告解，楊乃文用自己的視角從旁觀看，伸手觸碰人群共感一切悔過，卸下妝容進入告解室懺悔一切的格格不入，導演也用大量的視覺效果，從影像調和整首歌曲的音樂性，巧妙地成立和講述〈悔過書〉的格局與氛圍。

拍攝MV時，場景是黑夜廢墟感的街道，點綴招牌上的霓虹，乃文行走在黑暗的大街，導演比爾賈運用象徵告解室透光的窗櫺，格放獵取楊乃文精緻的臉龐，輔以後製七彩塗鴉的畫面，搭配歌曲〈悔過書〉的迷幻電氣感，畫面極具張力。

楊乃文睽違三年即將推出新專輯。（亞神音樂提供）

(中時 )