許莉潔新歌〈痊癒〉MV講述女主角分手後走不出傷痛，不斷回憶與前男友的一切，如坐上與前男友相似的機車緬懷過往、穿上與他相同的衣服在無人巷子獨舞等，甚至到兩人曾造訪共同約會的咖啡廳偷椅子，走不出傷痛般地跟一個無所不在的影子拼搏，悲哀又悲傷的情節，讓去年分手、單身約一年的許莉潔，想起自己分手時的療傷過程，笑說第一階段就是「世界毀滅」:「就是跟〈不就範〉一樣，歇斯底里，我就是要哭的那種感覺！」第二階段就如〈痊癒〉歌詞一般，身心靈已在自我修復、開始在痊癒當中，開始新的生活。

她不忘以自身經驗分享，要大家轉移注意力，「我覺得運動很有用，然後不要聽那種很悲的歌，哭就對了，有時候哭也是一種釋放」，還稱自己就是那種「今天哭一哭，明天又開始振作的人。」她也自剖內心，認為自己在愛情裡面是比較理性的人，「看起來很會撒嬌，可是其實很愛面子」，打趣自己除非肚子很餓，才會對男友撒嬌邀約吃飯，在感情上屬於比較理性派。

許莉潔近期忙宣傳新專輯，所屬公司喜歡音樂祭出「再唱近一點」好康福利，只要購買許莉潔10張專輯，她就有機會到現場唱給大家聽；其中有粉絲為了跟她見上一面，特地購入10張專輯邀請她到KTV包廂一起唱歌，親臨現場的她大呼太神奇，「沒想到現在我也是以歌手身分去跟大家見面，這一切實在是太不可思議了」！她在KTV首唱自己的新歌〈側臉〉，有感而發地說：「終於可以跟身邊的人說自己的職業是一位歌手了，因為以前還在比賽時，心裡對於發片這件事總是沒那麼踏實。」許莉潔「不就範」新歌首唱會將於12月13日晚上在後台咖啡舉行。

許莉潔日前推出首張個人專輯《不就範》。（喜歡音樂提供）

(中時 )