義守大學應日系學生演唱日文歌曲，歡迎日本高中生來訪。(義守大學提供／楊宗灝桃園傳真)

北海道大樹高中生親手製作象徵有緣相逢的五圓硬幣和書籤，贈送義大學生。(義守大學提供／楊宗灝桃園傳真)

高雄義守大學長期與日本各地高中友好，北海道大樹町高中已連續3年來訪，24日三度來台，受到學校應用日語學系師生熱烈歡迎。

歡迎陣容中有兩位畢業於大樹町高中、目前就讀義守大學的同學小野美流和小丹枝，兩人中文都很流利。學校應日系主任李守愛表示，大樹町和大樹鄉於3年前締結為姐妹關係，雙方互動頻繁，連帶各級學校間交流也更密切，此次在教務主任高倉亘帶領下，共有師生40多人前來訪問。看到同鄉同學熱情接待，大夥都覺得很有親切感。

來訪的日本高中生更親手製作象徵有緣相逢的五圓硬幣（日文發音和「緣」相同）和書籖，送給每位參與的學生，並精心設計猜謎活動，藉此介紹起緣於大樹町的各種名產、特色和美食，應日系學生則穿上和服表演日本傳統舞蹈，並透過分組精心規畫遊程，帶領來訪的高中生深度認識高雄。

李守愛指出，目前有70多位日籍學生在義大就讀，並有逐年增加趨勢，期待有更多日本高中畢業生選擇具國際競爭力的義大就讀，除了可在此認識來自世界各地的留學生，擴展國際視野，並能藉機學習流利中文、英文和各領域專業知識，未來可望成為台、日與世界的溝通橋樑。11月份將陸續有來自長野、德島及愛媛縣等地的高中生赴義大參訪，並與應日系學生就垃圾處理、淨灘、高齡少子化等議題進行對談，共同關注全球化議題，增進台日年輕人情誼。

(中時 )