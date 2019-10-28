工作人員將角鴞巢箱固定在樹幹上。（台糖尖山埤江南渡假村提供／莊曜聰台南傳真）

尖山埤水庫自然生態豐富，還能看到領角鴞、黃嘴角鴞等珍貴生物。（台糖尖山埤江南渡假村提供／莊曜聰台南傳真）

位於柳營的尖山埤水庫涵蓋面積近百公頃，自然生態豐富，也是角鴞的重要棲地，並觀察到稀有的黃嘴角鴞及領角鴞，為讓嬌客有繁衍後代的場所，台糖尖山埤江南渡假村以廢棄木材打造角鴞巢箱，在地的新山國小師生負責彩繪，讓牠們有個舒適漂亮的新住所，希望能趕快看到角鴞寶寶現身。

尖山埤水庫水域有76公頃、陸域有21公頃，當初供應糖廠製糖用水，現在則由台糖公司經營渡假村，擁有豐富的淺山生態資源及自然秘境，經申請並在2017年通過環境教育設施場所認證，積極推廣環境及生態教育。

尖山埤環境學習中心教育推廣組長胡英傑指出，現存的134種貓頭鷹中，台就發現有12種，其中領角鴞是位居高階食物鏈，其存在象徵環境的高度自然平衡；胡英傑說，角鴞繁殖時會尋覓合適的樹洞，但因森林面積不斷縮減，不僅棲地逐漸喪失，天然的老樹洞穴也難找，為了復育這些稀有的黃嘴角鴞及領角鴞，因此以整修木屋時汰換的廢棄木材，打造10座角鴞巢箱。

28日園方也請來在地的新山國小，32名師生在校長郭昇欣帶領下，除了學習貓頭鷹的生態知識外，也一起動手替這些巢箱彩繪，接著在工作人員協助下，把其中2座巢箱固定在樹身3到5公尺的高度，並在10月底前陸續設置完成，做為貓頭鷹們的舒適新家，由於牠們的繁殖季節在每年的11月到翌年4月，小朋友們都非常期待，能早日見到貓頭鷹寶寶的身影。

(中時 )