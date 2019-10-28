刑事局出動除暴特勤隊攻堅詐騙集團機房。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警詢後依詐欺罪嫌移送6名嫌犯。（警方提供／胡欣男台北傳真）

嫌犯與被害人LINE的對話記錄。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局今天宣布破獲一起電信詐欺機房，詐騙集團藏身新北市公寓作為機房，利用「IG」、「臉書」、「吾聊」等交友軟體，隨機搭訕，聊熟後向被害人以投資彩票、虛擬貨幣及博奕為由，誘騙加入至「投資娛樂平台」註冊會員，匯錢投資最後血本無歸。警方近期收網，逮捕集團主嫌及成員6人，依詐欺罪嫌移送法辦。

警方調查，主嫌曾姓男子招募數名小弟，指派潘姓成員承租板橋公寓，設立電信詐欺機房，以穩賺不賠、倍數利潤等話術，招募不特定被害人投注，要求被害人至「Q-WIN娛樂」網站註冊會員，再由其他犯嫌擔任二線分析師接著鼓吹長期投資都獲利數倍。

嫌犯並誆稱可代操相關投資，並於網站後台自行輸入數值，創造投資獲利假象，被害人信以為真，持續依照指示儲值匯款至指定帳戶。

警方日前攻堅搜索，在機房內逮捕4名嫌犯，並傳喚曾及戴姓犯嫌到案，同時查獲犯罪用電腦、手機、網路分享器、教戰手冊等贓證物，現場還查扣1把斧頭，研判嫌犯早有防備警察如入內搜索時，要擊碎外接硬碟湮滅證據，所幸被警方搶先一步查扣，保全證據。

(中時 )