37歲上班族林小姐過去就偶有頭痛，但近兩個月來，常常有頭昏腦脹、天旋地轉的感覺，尤其在沒睡好、聞到特殊氣味、天氣太熱時易發生，暈久了還會合併頭脹、肩頸僵硬、想吐，經到台中林新醫院求診，經詳細檢查後，診斷為「前庭型偏頭痛」，經過衛教及規則服藥三周後，症狀已明顯改善。

林新醫院神經內科主任王建瑋指出，「前庭性偏頭痛」是一種文明病，主要症狀為眩暈，常常是數週或數月發作一次，且50％的眩暈發作同時伴有頭痛，甚或伴隨畏光、怕吵、視覺異常，偶爾會有耳鳴、輕中度聽力下降等，嚴重影響工作效率、家庭生活或人際關係。

他指出，偏頭痛是腦部功能性障礙，大腦皮質及腦幹某些神經核，對某些刺激的過度敏感，進而使三叉神經系統引發腦部動脈擴張，出現搏動性的頭痛，但如果波及腦幹前庭系統，就會引發眩暈、平衡障礙、視力無法對焦、或噁心嘔吐。

王建瑋指出，「前庭型偏頭痛」發生的原因主要與壓力大、生活作息不規律、失眠、睡眠不足、天氣太熱太冷或變化劇烈、某些食物氣味、過量咖啡及飲酒、月經(賀爾蒙變化)、焦慮、憂鬱等等有關。患者發作時間可能僅為幾秒，大部份持續數分鐘至數小時，極少數病患會需要四週才能完全復原。現代人工作壓力大，經常熬夜加班、睡眠不足，加上女性經期的荷爾蒙變化，容易引起前庭性偏頭痛，故好發於年輕女性及曾有偏頭痛病史者。

預防此病症最好的方式就是避免誘因、規律生活作息、有氧運動及情緒放鬆，不要讓大腦太興奮。王建瑋表示：已知罹患前庭型偏頭痛的患者，目前已有藥物可預防及減少發作，應積極就醫治療。

(中時 )