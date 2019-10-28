高市消防局副局長王宗展強調，未來考慮讓民間救護車來處理指定送醫或特定救護任務，避免救護車濫用爭議。（袁庭堯攝）

急難救護是否能跨區送醫又一新爭議，高雄市消防局右昌分隊27日緊急載送一名羊水破裂的孕婦至30公里外的台南生產，遭網友揶揄「救護車轉型計程車」、質疑此次為何能「跨市」送醫。消防局解釋，產婦表明居住、產檢都在台南，也願意簽下切結書，救護員才答應送至台南。

接續日前高市跨區送醫爭議、導致兩名救護員遭調職事件後，批踢踢27日又有鄉民接續爆料，指右昌分隊救護車竟載送一名孕婦到台南東區的診所生產，還酸「以後高雄市民想送台大醫院都不是問題」。有網友表示，各地區救護車數量有限，每一次的調度都攸關下一次急難救助的出勤。

消防局表示，27日上午8時41分楠梓區一名38歲孕婦因羊水破裂，婦人表示居住、產檢

都在台南的婦產科醫院，希望能送往台南。救護員告知相關權利及注意事項後，孕婦和先生願意簽名切結，最後花了22分鐘將兩人送抵台南。

高市消防局副局長王宗展強調，勤務中心是人力、物力的調度單位，指揮調度一切尊重現場專業救護員的判斷，火災搶救、急難救護皆同。考量地理因素，「跨區送醫」最多只能到達鄰近縣市，屏東、台南也偶有此現象。

針對此事件是否抵觸《高雄市消防救護車收費辦法》第5條「指定送往就近適當之急救責任醫院，以位於本市轄區內者為限」規定，王宗展解釋，此規定為原則，現場狀況總有例外，消防局未來考慮讓民間救護車來處理指定送醫或特定救護任務。

根據高雄市消防局救護規定，除大量傷病或心肺功能停止患者、不接受指定送醫，其餘可視求救原因、病史、病歷等因素送往病患指定原就醫醫院，但以高雄市轄區內為限。茄萣、湖內區因距離台南市較近，可送台南市醫院。若無相關病史，有濫用救護車疑慮，則會開立1700元的收費單。

(中時 )