《2019桃園鐵玫瑰國際音樂節》將於12月7、8日在桃園高鐵站前廣場舉辦「鐵粉搖滾趴」，兩天兩主題，除了今年度樂團大賽眾多得獎樂團演唱，更邀請國內外超過20組樂團、歌手嗨唱，包括多次在音樂上合作創作超高點閱率的玖壹壹與黃明志合作演出，董事長樂團也將攜手AKB48 Team TP首次戶外舞台開唱。

董事長樂團11月底發行第13張原創專輯《風中浮沉的花蕊》，將在音樂節首唱新歌，董事長樂團表示：「鐵玫瑰象徵堅毅與柔情，正好與專輯概念相符。」他們將與人氣女團AKB48 Team TP合作，首次在戶外大舞台演唱，董事長樂團說：「以前我們多與樂團合作，陽剛味太重，這次跟可愛妹妹合作，她們都很棒，觀眾看的開心，我們唱的也開心。」正在進行世界巡迴演唱會的黃明志，結束12月初美國聖荷西州的演出，即刻飛來桃園表演，他將聯手玖壹壹有段特別演出，歌迷引領期待。

桃園鐵玫瑰鐵粉搖滾趴有音樂體驗教學區、文創市集、胖卡市集、美食市集、公益攤位、網紅打卡區等近百攤位，兩天開唱陣容堅強，首日將由BCW、OVDS、台客電力公司、呂士軒、妖之鬼狐、玖壹壹、夜貓組、草屯囝仔、高爾宣、黃明志輪番上陣，8日則有LL OFF 、HarryBigButton、P!SCO、八十八顆芭樂籽、老王樂隊、血肉果汁機、青虫 aoi、滅火器、董事長樂團 ft. AKB48 Team TP、麋先生。

黃明志。（新視紀整合行銷提供）

董事長樂團。（新視紀整合行銷提供）



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