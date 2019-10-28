蔡英文競選看板。

民進黨立委劉世芳競選看板。(村長 全國粉絲團)

20191027中天新聞 鄭朝方「國旗看板」惹議 沒「綠營黨徽」遭批混淆

總統蔡英文民調屢創新高，甚至支持度突破50%，大贏國民黨參選人韓國瑜。按理說綠營選情應該一片大好，但綠委參選人屢被發現看板沒放民進黨黨徽，底色有藍色、橘色、紅色、黃色等，讓人以為是他黨參選人。民進黨新竹立委參選人鄭朝方甚至沒有黨徽還放上大國旗當背景，宛若「韓家軍」，被痛批「混淆視聽」。

民進黨新竹立委參選人鄭朝方，立在街頭的競選看板，背景只有國旗，沒有任何黨徽，讓部分選民痛批「混淆視聽」，用國旗騙選票，鄭朝方甚至連競選背心都偏藍色。但鄭朝方也回擊：國旗不代表任何政黨，大家都能自由的揮灑自由民主的國旗。至於對手國民黨立委參選人林思銘，則立起大大的「與韓合照」看板，強調自己才是正藍軍。

網友留言「可憐...連自己的黨徽都不敢用」、「怕輸就敢快掛國旗說愛國😂如果贏了就會丟地上😠這就是民進黨的選舉策略真噁心」、「民進黨的真敢講，黨徽不敢放，造勢不舉國旗，還敢說國旗不分藍綠」、「民進黨這次的競選背心也偏藍色，也讓人覺得有混淆視聽的感覺」、「明明是民進黨的 以為背景用了國旗 就變成藍軍的候選人嗎 當選民都低智商嗎 看來這些人也覺得蔡包選情無望了。」、「新竹縣民進黨知道明年已經全面崩潰了 基層早就動搖了！」

(中時電子報)