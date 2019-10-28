近年淨灘變成新興運動，許多團體月前登高一呼，不少青年或親子團就會報名響應，但佳冬鄉有群長輩更給力，淨灘前3天臨時約也成團，爺奶帶孫子在沙灘彎腰撿垃圾，成了一幅最美的風景。（謝佳潾攝）

近年淨灘變成新興運動，許多團體月前登高一呼，不少青年或親子團就會報名響應，但佳冬鄉有群長輩更給力，淨灘前3天臨時約也成團，爺奶帶孫子在沙灘彎腰撿垃圾，成了一幅最美的風景。（謝佳潾攝）

近年隨著環保意識抬頭，淨灘變成新興運動，許多團體月前登高一呼，不少青年或親子團就會報名響應，但佳冬鄉有群長輩更給力，淨灘前3天臨時約也成團，平均60歲的爺奶帶著孫子在塭豐村的海邊沙灘彎腰撿垃圾，成了一幅最美的風景。

淨灘發起人吳國振指出，塭豐村的海邊沙灘是村人從小玩到大的遊樂場，他還記得，幼時放學後，會跟同學跑到沙灘撿海漂玩具玩，而大人則會撿漂流木焢沙窯，但現在的沙灘只剩下髒亂與垃圾，除了海漂垃圾外，還有酒瓶、家具等人為垃圾。

「釣客可以把大魚帶回家，但帶不走小垃圾？」吳國振說，沙灘亂象已引發外界關注，正修科大環保先鋒隊繼5月帶隊前來淨灘後，10月又來一次，但淨灘結束不到1周，沙灘又是滿地垃圾，為此，他臨時發起淨灘，而因時間太匆促，他提醒兒子要做好「自己撿」的準備。

他說，他曾發起全場無長官致詞、很單純的淨灘活動，當時因提早公布加上辦在連續假日，所以效果不錯、吸引不少年輕人參加，而這次從訊息傳出到淨灘只有3天，難免會緊張，但30餘名爺奶的相挺令他大開眼界，由長輩帶頭撿垃圾的感覺超特別。

「要讓下一代知道環境保護的重要！」潘永英、郭瑞瑱分別住在玉光、昌隆等村，他們花20分鐘騎機車載孫子到塭豐淨灘，途中不僅不喊累，還不約而同地說，維護海岸線的美麗，才能讓後代有美麗的環境。

(中時 )