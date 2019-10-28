挺韓女星熊海靈，日前前往美國參加挺韓僑胞後援會，返台後，便積極投入輔選工作。為展現堅定挺韓精神，熊今(28日)將南下彰化輔選造勢，一大早前往人體彩繪工作室，將Q版賣菜郎、國旗、米嚕等圖畫身上。熊表示「昨晚興奮的睡不著，老師幫我畫這麼美，實在捨不得洗掉，我要站著睡覺了」。

熊海靈身上彩繪賣菜郎、米魯、國旗等圖耗時近3小時。(照片/游定剛 拍攝)

熊海靈身上彩繪賣菜郎、米魯、國旗等圖耗時近3小時。(照片/游定剛 拍攝)

彩繪師Betty為女星熊海靈繪製Q版韓市長圖上身。(照片/游定剛 拍攝)

女星熊海靈今(28日)起了大早，一早身穿亮粉色荷葉平口洋裝，現身彩繪工作室，下午欲前往彰化替庶民總統韓國瑜、立委候選人舉行聯合競選成立大會輔選，便與人體彩繪老師Betty討論繪圖樣式。熊最後決定將Q版賣菜郎、高麗菜、米魯、國旗等圖案畫在身上。

女星熊海靈將賣菜郎、米魯、國旗等圖案彩繪在身上。(照片/游定剛 拍攝 )

熊表示「我看過老師之前的作品，覺得非常厲害，我們才溝通3分鐘，因為我相信專業，我就完全放心交給她」。熊透露「原本想穿一件綠色軍裝外套，但已經畫了Q版圖，到現場就不穿外套了」。熊更透露「我是首創，大家一定沒有看過，早上10點多畫到現在，畫了快3小時，但為了要完美呈現，我有耐力、定力等待作品完成」。面對記者詢問「今天會不會捨不得把身上Q版賣菜郎洗掉呢?」熊則開玩笑表示「我真的捨不得洗掉，甚至不想洗澡了，老師說睡覺可能會毀壞作品，那我乾脆站著睡覺好了」。

(中時電子報)