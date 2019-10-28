競選歌曲mv畫面。(摘自洪孟楷臉書)

競選歌曲mv畫面。(摘自洪孟楷臉書)

距離2020大選剩下11周，新北市立委第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）參選人洪孟楷推出競選歌曲「「替咱打拼出一口氣」，邀請知名閩南語音樂製作人林垂立作詞作曲，運用國台語呈現六大競選政見，懇託民眾支持「少年家」，前進立法院「替咱打拼，替咱出一口氣。」。

洪孟楷指出，製作人林垂立曾譜寫多首百萬金曲，如《車站》、《春夏秋冬》、《感謝你的愛》等，在初選期間與林垂立相識後，2人便成了忘年之交，特別邀請他製作競選歌曲，希望能用不同的方式，傳達選舉的理念。

歌曲一開始，即點出洪孟楷出國留學及過往經歷，向鄉親介紹他的背景，以及「返來家鄉貢獻社會」的志向，其中更融入「婦幼關懷」、「長照醫療」、「交通發展」、「魅力觀光」、「活力商圈」、「教育優先」六大競選政策。

洪孟楷表示，競選主題曲完成後，結合過去一路走來的影像，製作成mv，雖然陽春，但少了政治味和硝煙味，反而更能表現年輕活力的形象，「選戰經費雖然有限，但靠著鄉親和志工幫忙，更加能夠凝聚彼此的向心力。」

洪孟楷說，第一選區因林口和淡水新市鎮的發展，目前人口數突破40萬，為全台人口數最多立委選區，選戰至今按照節奏，把自己最好一面提出，就是希望能打場正向陽光的選戰，透過主題曲讓鄉親聽見也看見新北第一選區的新未來，「新希望能堅定向前進，讓地方的建設和生活環境能夠比以前更好。」

(中時 )