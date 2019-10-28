電影「返校」上映以來至10月中，全台票房已突破新台幣2.4億元，監製李烈表示，當初選擇拍攝「返校」的目的就是這是一個好故事，又有遊戲IP做為基礎，但是從籌資到拍攝過程充滿艱辛，「如今電影有好口碑好票房，是全劇組大家努力拍好電影的結果。

根據中央社報導，「返校」故事講述翠華中學的女學生方芮欣，一天晚上在學校醒來，發現校園空無一人，同樣在學校落單的男學生魏仲廷發現了她，兩人在氣氛陰森的校園裡，找尋離開學校的路，卻在過程中逐漸揭開學校的秘密。

「返校」不但票房賣座，更在第56屆金馬獎一舉入圍12項，是今年金馬獎入圍的最大贏家。飾演方芮欣與魏仲廷的演員王淨與曾敬驊，入圍金馬獎最佳女主角與男主角，而本片導演徐漢強也入圍最佳新導演。

不過，前立委蔡正元則指出，「返校」的真實男女主角，都是共產黨的烈士，說是無辜被冤枉，那是自我辯解。

且當時國民黨為保護台灣，由國民政府以及國民黨本身派去大陸被共產黨槍斃的共有5500人，台灣卻沒有人替這些國民黨人立碑或拍出類似「返校」的電影。倒是蔡英文政府很熱衷宣揚「白色恐怖」期間共產黨烈士的犧牲！

網友留言說，看到今天民進黨拿「反共」招搖撞騙，只能怒斥XX！

(旺報 )