因國內尚未開放自來水添加氟，國人12歲以下學童齲齒率比起鄰近韓國、香港等還要高，考量盼降低學童童齲齒率，衛福部食藥署預告修正放寬「氟鹽」使用範圍，從原本家庭用，增加到校園營養午餐使用，盼降學童齲齒率。醫師則提醒，若攝食氟鹽，就不需吃氟錠，以免氟化物過量。草案將進行為期60天的預告評論期，新制最快12月就能上路。

衛生福利部今預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，草案修正氟化鉀及氟化鈉的使用範圍及限量標準，除開放校園供餐使用，也放寬使用限制，不再侷限1000公克以下的包裝。

心理及口腔健康司科長王鵬豪指出，根據2011年至2013年我國所作調查12歲以下學童蛀牙指數為平均每人2.5顆，鄰近國家地區，如韓國為1.8顆、香港為0.8顆，世界衛生組織 （WHO）的建議目標則為2顆。而根據國際研究，食鹽加氟可降低三到七成的齲齒發生。

王鵬豪表示，世界衛生組織建議，預防齲齒應以長期口服吸收，搭配1至2種局部使用的氟化物交互使用。長期口服可用含氟自來水、氟鹽；局部使用則是塗氟、含氟漱口水及牙膏。

王鵬豪說，如美國、香港、韓國等高達四十多個過家都使用含氟自來水，有效降低學童齲齒率，而台灣則從2016年開放氟鹽上市，並限定家庭內使用，不過，因多數家庭都吃外食，預防齲齒效果有限，經專家會議討論後，決定放寬到校園營養午餐使用，但並非強制使用，而是學校可自行決定是否在營養午餐使用氟鹽。

台北榮民總醫院內科部臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌則表示，台灣學童的蛀牙問題確實嚴重，而氟鹽或含氟自來水也有防治效果。但氟化物如果攝取過量，可能造成牙齒有薄斑，也有研究指出，水中若有過量的氟化物，可能有影響智力發展的風險。若要開放學校營養午餐使用，必須做好風險溝通和資訊公開，且應給家長、小孩選擇權。

不過，楊振昌也說，如果以現有標準及國人攝食習慣，開放營養午餐使用氟鹽不會有氟化物攝取過多問題。但額外攝取氟錠者則有過量疑慮，如果已長期攝食氟鹽，應停用氟錠。

對此，王鵬豪表示，WHO建議預防齲齒，食鹽添加氟化物為250ppm。我國已降低限量為200ppm，加上在學校也僅食用一餐，應無過量的疑慮。

(中時 )