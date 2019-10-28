配合全球環保、綠能產業發展趨勢，台南市政府邀請在綠能、水質、太陽能設備上專精的5家日商組成經貿團，11月15日將舉辦媒合商談會，歡迎在地企業踴躍報名參加。（莊曜聰攝）

近年來環保、綠能產業蓬勃發展，台南市政府經濟發展局邀請在綠能、水質、太陽能設備上專精的5家日商組成經貿團，11月15日將在成大會館舉辦台日綠能環保媒合商談會，與在地業者洽談並媒合商機，並增進雙方合作機會，促成更多投資可能，歡迎有意願的企業踴躍報名。

市長黃偉哲指出，南市積極發展再生能源、創新節能科技、營造低碳社區，不僅落實綠色政策、提升民眾響應再生能源政策的意願，兼顧綠能發展與環境保護，更吸引知名跨國科技企業採購綠電。

經發局表示，目前投資台南的日商已近百家，雙方互動相當友善，在各產業領域都持續有交流合作，除了這次的企業媒合商談會外，另外也預計在11月底舉辦台日交流聯誼活動，並邀請投資南市的日商齊聚一堂。

這次企業媒合商談會上參與廠商，包括研發出可淨化水質與消臭微菌的「Ayamekai」、專精隔熱耐衝擊、複合多層玻璃開發與製造的「Sanshiba複層」、擁有50年電力系統相關經驗的太陽能發電設備商「千代田Energy」、開發Mabuchi-Hybrid多功能太陽能風力複合智慧系統的「馬渕工業所」，以及從事工業用軟體與醫學、齒科應用軟體開發與銷售的「Rise株式會社」等知名大廠，除企業簡報分享外，也有一對一座談，報名可洽經發局商務投資科或工研院南分院。

(中時 )