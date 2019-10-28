民進黨籍總統蔡英文近期在民調小幅領先國民黨候選人韓國瑜，但街訪主持人「桃園孫先生」在全台各地做實訪，韓國瑜民調卻是領先蔡英文。就有自媒體近日實地走訪北高雄，並將韓國瑜、蔡英文、呂秀蓮，並將街訪影片放上網路。

自媒體《台灣民眾電子報》在社群平台PO出一支影片，是一段在北高雄地區所做的街訪影片，街訪地點涵蓋「自由黃昏市場、農16公園、大順黃昏市場、科工館等地區」。主持人是一位年輕可愛的女生。

街訪高雄市民結果顯示，總票數100票，民進黨蔡英文獲得72票、國民黨韓國瑜獲得27票，喜樂島聯盟總統參選人呂秀蓮1票。

相關資訊被轉至批踢踢政黑版，網友們認為，「這種民調笑死，敢一鏡到底嗎？」、「不準，我只相信孫先生的民調」、「贏了民調輸了民心有何用，唯一支持韓」、「至少是妹子當街訪員」、「幾個街訪下來，發現韓國瑜的勢力比郭柯大多了」、「桃園孫先生一鏡到底最真實」。也有網友稱讚街訪員「好正，戀愛了」、「街訪員好可愛」。

(中時電子報)