近來有民眾抱怨，新北市汐止康寧街、三民街口涵洞不到3米，只能容納一台車通行，但許多行人為求方便，直接穿越涵洞；上下班時段還可見百名外籍移工逆向穿越，人車爭道，畫面險象環生。附近居民希望政府拓寬涵洞，但工務局回應，認為該涵洞位在高速公路下，施工困難，拓寬不符經濟效應。

吉林街、三民街口附近有外籍移工宿舍，每到上下班時，就可見百名移工同時逆向穿越涵洞至附近工廠，但涵洞寬度不到3米，連車子經過都得緩慢行駛，更別提民眾逆向行走有多危險。

汐止北山里長林徵雄認為，拓寬涵洞是解決此問題最好的方法，除可供民眾安全行走，還可讓吉林街的車輛通行至康寧街，解決交通問題，一舉兩得。

汐止區公所表示，交通局、工務局3月就曾辦過會勘，認為拓寬橫向道路並不會紓解縱向的康寧街、吉林街車流，加上涵洞在高速公路下，施工困難，不符經濟效益；若民眾想往返吉林街、康寧街，可利用吉林街12巷的涵洞。

新北市議員張錦豪表示，若將康寧街、三民街口涵洞從單行道拓寬為雙向道，將吸引更多車流，康寧街會因此加長紅燈秒數，恐影響當地交通，使汐止塞車問題更加嚴重。

汐止警方回應，逆向行走涵洞屬違規，可依道路交通管理處罰條例、不依標線號誌指示，罰緩300元，警方將派員加強取締，遏止交通亂象。

(中時 )