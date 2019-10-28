蝦毀，根據國民健康署調查18歲以上國人糖尿病盛行率為10.1％，平均每10人就有1人罹患糖尿病；台中40歲王先生有糖尿病家族史，因嗜喝飲料和愛吃麵包，健檢發現醣化血色素7.3mg％，他以為只要忌口就可控制血糖，沒想到再次追蹤時，醣化血色素已超過9mg％，而後在口服藥物與胰島素治療外，透過糖尿病共同照護網團隊評估並給予衛教，才穩定失控的血糖。

台中市衛生局指出，糖尿病是常見慢性疾病，發病初期多數無症狀，若沒有控制好，容易引起併發症，影響生活品質。為強化糖尿病防治，衛生局在台中市29個行政區組成糖尿病共同照護網絡團隊，提供完善照護服務。40歲王先生就是透過糖尿病共同照護網團隊評估，整合醫師、衛教師及藥師等資源協助血糖管理、生活飲食指導，穩定失控的血糖。

台中市衛生局長曾梓展指出，每年11月14日是「聯合國世界糖尿病日」，今年的主題是「家庭與糖尿病」，為響應主題，台中市糖尿病共照團隊將於11月規劃健康講座、篩檢、衛教諮詢及闖關遊戲等系列活動，也希望糖友家庭積極陪伴糖尿病友，以家庭力量促進家人健康。

曾梓展建議，糖尿病友可養成規律運動習慣，並於飯後1至2小時運動，降低餐後血糖高峰，也避免運動時發生低血糖的風險。

(中時 )