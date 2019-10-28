蝦皮啟用歐盟認證減塑環保寄件袋 結盟7-ELEVEN共創綠色革命 16:592019/10/28 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蝦皮購物首創歐盟認證生物可分解「減塑環保寄件袋」。（鄧博仁攝） 蝦皮購物首創歐盟認證生物可分解「減塑環保寄件袋」，28日起獨家攜手7-ELEVEN全台ibon開賣。今年雙11期間於蝦皮24h購物中心也全面替換「環保紙箱」，主打100％回收廢紙漿，油墨使用量降低60％等綠色訴求。（鄧博仁攝） 蝦皮購物首創歐盟認證生物可分解「減塑環保寄件袋」，28日起獨家攜手7-ELEVEN全台ibon開賣。（鄧博仁攝） 蝦皮購物首創歐盟認證生物可分解「減塑環保寄件袋」，28日起獨家攜手7-ELEVEN全台ibon開賣。今年雙11期間於蝦皮24h購物中心也全面替換「環保紙箱」，主打100％回收廢紙漿，油墨使用量降低60％等綠色訴求。 蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物作為台灣及東南亞地區領導電商，在提供優質網購服務的同時，同樣重視環境的永續發展，致力推行環保措施及減量包裝。 (中時 ) #蝦皮 #環保 #寄件袋 #歐盟 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐洲車關稅 羅斯：美、歐可能用談判代替加稅 04:102019/10/24 全球財經 雙11網購火併暖身戰 04:102019/10/24 時尚消費 愛買攜手蝦皮商城 打造最強電商超市 21:282019/10/24 財經 GDPR協商 歐盟聚焦設獨立機關 04:102019/10/25 金融．稅務 強生拋12月12日提前大選求突圍 20:512019/10/25 財經 歐盟同意延後期限 強生萬聖節脫歐泡湯 20:592019/10/25 國際 求脫歐突圍 強生提12月12日提前大選 04:092019/10/26 全球財經 英首相強森首度坦承脫歐跳票 04:102019/10/26 國際大事 歐日版一帶一路 04:092019/10/27 專題周報 備戰雙11 蝦皮購物採用歐盟認證減塑寄件袋 16:362019/10/28 科技 生活熱門新聞 下載後刪不了！這些地雷App千萬別點 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 現省121元 麥當勞高CP值點餐法曝光 - 生活 蔡「論文門」又爆新爭議 疑涉自我抄襲 - 生活 水逆來了！唐綺陽揭這些人會出事 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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