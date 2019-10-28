蝦皮購物首創歐盟認證生物可分解「減塑環保寄件袋」。（鄧博仁攝）

蝦皮購物首創歐盟認證生物可分解「減塑環保寄件袋」，28日起獨家攜手7-ELEVEN全台ibon開賣。今年雙11期間於蝦皮24h購物中心也全面替換「環保紙箱」，主打100％回收廢紙漿，油墨使用量降低60％等綠色訴求。（鄧博仁攝）

蝦皮購物首創歐盟認證生物可分解「減塑環保寄件袋」，28日起獨家攜手7-ELEVEN全台ibon開賣。（鄧博仁攝）

蝦皮購物首創歐盟認證生物可分解「減塑環保寄件袋」，28日起獨家攜手7-ELEVEN全台ibon開賣。今年雙11期間於蝦皮24h購物中心也全面替換「環保紙箱」，主打100％回收廢紙漿，油墨使用量降低60％等綠色訴求。

蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「蝦皮購物作為台灣及東南亞地區領導電商，在提供優質網購服務的同時，同樣重視環境的永續發展，致力推行環保措施及減量包裝。

(中時 )