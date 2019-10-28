淡水金色水岸27日下午5點舉辦反賄、反毒及犯罪被害保護之預防的觀念推廣及宣導，活動以時下最夯的直播方式，透過淡水警分局的官方粉絲團「淡水警好讚」臉書，直播給無法親臨現場的民眾們。

「各位現場觀眾朋友，走過、路過、不要錯過，有獎徵答送獎品，大家靠過來注意聽清楚了。」台上主持人淡水警分局林慶宏喊的賣力，帶動現場氣氛與民眾近距離互動。

活動由台灣地方法院士林地檢署與民間協會共同舉辦，藉主持人活潑串場及街頭藝人動人歌聲，將周末假日出遊的民眾聚集到舞台前，現場更有警察寶寶與民眾互動拍照，讓原本生硬冰冷的法令宣導增添歡樂氣氛，充分達成宣導效果。

淡水分局表示，吸食毒品是一種慢性自殺，對青少年朋友而言，吸毒不但會毀掉健康，造成不可回復的身體損傷或失能，而且也會造成家庭的破碎及引發社會治安問題，所以當面對毒品誘惑時請堅定地拒絕，勇敢說「不！」。

另外因應明年總統及立法委員選舉，將全力防制賄選及遏止黑道幫派暴力等各種不法手段介入選舉，謹守「行政中立、依法行政」原則，勿使任何事件發酵影響選情，再次呼籲，全民以具體行動支持查察賄選，勇於撥打檢舉賄選專線0800-024-099。

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(中時 )