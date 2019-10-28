貢寮槽車翻覆！驚傳氮氣外洩 警消急處理 16:532019/10/28 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真） 新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真） 新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真） 新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真） 新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷，途中一根釘子從槽底插入，正導致氮氣外洩中，警消人員獲報趕赴現場處理，目前等待大型吊車來拖吊。 現場發現一名40多歲的蕭姓男駕駛，被發現時，還尚有意識，並自行脫困，傷勢僅右大腿、膝蓋及小腿輕微擦傷，已被送基隆長庚醫院緊急治療。詳細事故發生原因仍尚待警方，更進一步的調查釐清。 (中時 ) #氮氣 #現場 #發現 #處理 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 貧男車禍頭破血流沒錢醫 警消、社工合力救回一命 18:442019/10/24 社會 警消特考典試委員涉瀆職 考選部成立調查小組 14:372019/10/25 政治 台南安南民宅起火 翁死媳重傷 16:522019/10/25 社會 亞灣萬聖趴祭上億「幽靈船」！ DJ9小時狂轟炸 17:122019/10/25 生活 還原謝震武發飆現場 大學教授：我們只能在旁邊... 00:022019/10/26 生活 港府證實與台溝通 盼回歸司法處理 04:102019/10/26 政治要聞 排灣族遺骸頭蓋銅鍋 貴族尊榮 04:102019/10/26 地方新聞 議員質詢警消裝備 侯Sir解說 04:102019/10/26 地方新聞 黑琵過境 永安溼地修閘門護水位 04:102019/10/26 地方新聞 交警大溪分隊新廳舍落成 04:102019/10/26 地方新聞 社會熱門新聞 2辣妹本壘板後掀衣露乳 企圖干擾太空人強投 - 社會 殺警重犯郭士均潛逃大陸 偷渡小金門遭捕 - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 驚！67歲退休醫自然受孕產女 破金氏紀錄 - 社會 怒開保時捷撞門市 下場竟是這樣 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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