新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷。（翻攝畫面／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區位在台2線87k處往宜蘭方向，於28日下午發生翻車意外，一輛裝載氮氣的槽車，疑似打滑的直接失控翻落數10多公尺深的山谷，途中一根釘子從槽底插入，正導致氮氣外洩中，警消人員獲報趕赴現場處理，目前等待大型吊車來拖吊。

現場發現一名40多歲的蕭姓男駕駛，被發現時，還尚有意識，並自行脫困，傷勢僅右大腿、膝蓋及小腿輕微擦傷，已被送基隆長庚醫院緊急治療。詳細事故發生原因仍尚待警方，更進一步的調查釐清。

(中時 )