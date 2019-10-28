陽帆加入中視【我愛冰冰Show】主持陣容記者會

陽帆睽違3年加入白冰冰、東諺、阿文主持的中視節目《我愛冰冰Show》，28日舉辦記者會，白冰冰透露兩人相識38年，她看著陽帆一路蛻變，他年輕時候有花花公子稱號，陽帆媽媽當時為了兒子甚至擋過不少女生，沒想到他進入家庭之後，進化成好男人，「他老婆真的是訓獸師，年輕時候是花心大蘿蔔，甚至被稱為千人斬，現在對女生完全沒有那些心思。」

提到年輕時候對陽帆的印象，白冰冰表示：「陽帆很早就紅，唱一首〈愛的迷惑〉，他真的是台灣最早的視覺系藝人。」她回憶當時，陽帆穿著一身白衣，頂著一張像京劇一樣的大白臉，非常前衛，「我那時候是很保守的，又是一個名不經傳的媽媽，每天過著媽媽是歌星的日子，帶著女兒，真的沒想到可以一起共事。」兩人曾經一起主持《雙喜臨門》，搭檔默契十足。

陽帆（左）與白冰冰默契十足。（盧禕祺攝）

陽帆提及前陣子的休養生息，「其實這3年本來想要走退休路線，這次重新回來主持，經歷過退休心情，真的心存感恩，更加珍惜這種機會，看到很多成功的老闆，他們現在都還在做事，跟冰冰姊合作很簡單，因為她真的很棒。」白冰冰則強調，「我們曾經有美好的合作，現在我們像是老酒的年份，老朋友的情感很重要，所以不會像年輕人做節目你爭我奪，每次錄影都是大家可以一起同樂的機會。」兩人不僅是多年好友，也同樣熱心公益，受邀主持30旺旺孝親演唱會，皆一口答應。

(中時 )