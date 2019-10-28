最新開票結果顯示，阿根廷總統大選反對黨候選人艾柏托擊敗現任總統馬克里成為新任總統。外界預料阿根廷重回干預政策、政壇將掀政治報復，新聞言論自由將受拑制。

阿根廷總統大選左翼基西納派的（Kirchnerismo）反對黨候選人艾柏托（Alberto Fernandez）聯手前總統費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）以48%得票率擊敗現任總統馬克里（Mauricio Macri），成為下屆新總統。

阿根廷新任總統艾柏托在國際舞台上鮮為人知，但他的副手搭檔前總統費南德茲在國際社會似乎不太受歡迎。英國「衛報」選前曾評論，馬克里似乎低估了費南德茲的政治想像力，奉行貝隆主義的費南德茲善長社會補貼救助政策，成為窮人的捍衛者，使她擁有極高支持度，儼然化身現代版的阿根廷前第一夫人艾薇塔（Eva Peron）。

費南德茲在總統卸任後遭收賄、侵吞公款等13項罪名起訴。但4年後卻以副總統之姿重返政壇，且可能背後真正掌權，她涉及的貪污案在選前因司法轉彎，已延到選後審判。

馬克里任內經濟問題惡化，披索暴跌，通貨膨脹率高達56%，貧窮人口占比達35%，此次選舉結果顯示相較於經濟困境、通貨膨脹、失業與貧窮問題，阿根廷選民似乎對貪污案視而不見。

另外，2018年爆發費南德茲前私人司機記錄的賄賂筆記本曝光；筆記內容顯示，費南德茲夫婦執政時期疑透過公共工程收賄，此案仍在司法調查。但阿根廷國會議員卡里奧（Elisa Carrio）選前曾警告，若基西納派勝選，調查貪污案的記者們將受到報復，受司法調查。

阿根廷資深媒體人拉納塔（Jorge Lanata）曾將費南德茲及她的夫婿執政的基西納時代，與獨裁政權相提並論；他批評現在的基西納派比先前更專制。

另一名政論主持人諾瓦雷斯西奧（Luis Novaresio）也曾接受訪問，他擔心若費南德茲重掌政權，他將無法繼續在阿根廷從事新聞專業。

另一名經常批評基西納派的阿根廷記者及作家比爾馬傑（Marcelo Birmajer）選前曾在街上遭人襲擊威脅，當時艾柏托曾聲援比爾馬傑，呼籲建立社會寬容氣氛。

(中央社)