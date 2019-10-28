新北市議員陳偉杰本月25日邀集相關單位進行會勘，他認為，三芝淺水灣也可像「淡水漁人舞台音樂祭」發展音樂類觀光，展其經濟效應。（新北市議員陳偉杰提供／戴上容新北傳真）

三芝有山有海是北海岸休閒勝地，然而地區只補助賞花、小農經濟，新北市議員陳偉杰認為，三芝淺水灣也可發展音樂祭觀光，展其經濟效應。陳偉杰25日邀集相關單位進行「大型活動可行性」會勘，北觀處、新北市觀光局回應，尚在研議中，預計明年提初步規畫；北觀處表示，會先增設淺水灣設施、美化環境。

陳偉杰指出，三芝地區環境優美，深具觀光發展潛力，卻缺少整體規畫，多年只補助賞花、小農經濟，淺水灣無人聞問很是可惜，他認為可將貢寮音樂祭、淡水漁人舞台音樂祭的活動熱潮延續到淺水灣，串聯成北海岸一整年系列的音樂活動，讓三芝區擁有全新風貌。

三芝是否興辦大型音樂盛會？新北市觀光局回應，北海岸夏季時已辦理河海音樂祭，大型音樂活動須考慮場地腹地和交通因素，局處會將三芝淺水灣腹地、交通納入考慮通盤考慮，再行研議討論。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，明年本就規畫三芝行銷活動，針對議員提議，會和新北市政府觀光局討論大型音樂盛典是否可行，活動詳情尚待規畫。

北觀處表示，為加強照明，明年淺水灣通道將增設地面景觀燈；今年針對淺水灣木棧道、燈光等設施全面修葺；淋浴間、堆置雜物和通道維護，已請廠商維護預計11月初完成。

(中時 )