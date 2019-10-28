由新加坡主辦的一年一度《亞洲電視大獎》，是亞洲地區獎項最多的民間電視評獎活動，28日公布本屆（24屆）入圍名單，張棟樑、連俞涵等人主演的三立電視《一千個晚安》告捷，分別入圍最佳男演員、最佳女演員及最佳戲劇獎三大獎。最近話題人物謝祖武，也以TVBS《初戀的情人》入圍最佳男演員獎！

張棟樑、連俞涵主演《一千個晚安》入圍亞洲電視大獎。（三立提供）

《一千個晚安》獲文化部旗艦型連續劇製作補助，播出後好評不斷，更首次跨平台於NETFLIX全球同步播出，在超過190個國家以多國語言同步上架。與張棟樑共同角逐這次《亞洲電視大獎》男主角獎的對手包括台灣演員吳政迪、台灣演員謝祖武、大陸演員鄧倫、泰國演員Thanwa Souliyachack、泰國新生代演員 Korapat Kirdpan、泰國演員 Isariya Patharamanop及在2017年所演的《模犯生》而出名走紅的泰國演員查農桑提納同庫。

而與女主角連俞涵同時入圍的則包括韓國資深女演員金惠子、台灣女演員梁舒涵、泰國女演員Tisanart Sornsuek、菲律賓演員朱莉•安妮•桑•喬斯 (Julie Anne San Jose)、大陸女演員Angelababy、泰國女演員Khemanit Jamikorn及泰國女演員Punpun。

(中時 )