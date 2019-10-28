美國總統川普宣布伊斯蘭國首腦巴格達迪在美軍突襲時斃命。但情報、軍方與反恐官員今天透露，川普明知中情局與特戰突擊隊正全力鎖定巴格達迪行蹤，仍下令自敘利亞北部撤軍。

「紐約時報」報導，川普先前將獵捕世界頭號恐佈分子巴格達迪列為最優先要務，而情報官員連月來也一直讓川普掌握進度。但川普3週前倉促下令撤軍，打亂正精心策畫的獵殺行動，迫使五角大廈官員得加快頗具風險的夜襲，以免撤軍後無法再調動部隊、情報人員與偵察機。

目前還不清楚川普出人意表下令撤軍時，究竟對巴格達迪的行蹤了解多少，但官員透露，可以肯定的是撤軍讓地面的指揮官執行這項複雜獵殺行動時承受更大壓力。

● 慘遭川普背叛 庫德族仍供情資鎖定巴格達迪

此外，美方官員表示，即便在川普下令撤軍拋棄在敘北並肩對抗伊斯蘭國（IS）的友軍庫德族、任由他們遭土耳其攻打後，庫德人仍持續向中情局提供巴格達迪行蹤的情資。一名官員表示，敘利亞與伊拉克的庫德族人提供美軍用於突襲的情資，比所有個別國家都多。

紐時認為，巴格達迪遭擊斃，凸顯出美國3大傳統強項的價值：堅定的聯盟關係、信任情報機構，以及能投射全球的軍力，偏偏川普三不五時就破壞前兩項。川普長久以來都帶著懷疑眼光看待情報圈，老覺得情報圈的人「有陰謀」；他也明擺對聯盟關係持懷疑態度，就像他這回拋棄與庫德人的密切合作關係。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）主席哈斯（Richard N. Haass）說：「最諷刺的是，若無那些被撤走的美軍地面部隊和遭美國背叛的敘利亞庫德人協助，以及常被貶抑的美國情報圈大力支持，就不可能成功獵殺巴格達迪。」

● 巴格達迪雖死 IS恐攻不會煙消雲散

另有美媒分析，巴格達迪之死會讓舉世最恐怖的IS組織轉為更慣常的威脅－變成意識形態極端分子的活動，而非類似國家實體的運作。現在說IS將過氣仍為時過早，巴格達迪之死可能成為IS支持者的集結號，向美國和其他國家展現IS仍具捲土重來的力量。

西方情報官員指出，2017年底以來，IS已將更多權力下放至以前由中央管理的各地分支，此舉強化他們在中東以外分支的勢力，特別是在非洲北、中部的貧困國家，以及四散於歐、亞和美國各地的孤狼攻擊者。

(中央社)