杉林溪的楓葉，紅了！（廖志晃攝）

杉林溪在冬天也可以賞螢。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪森林生態渡假園區，楓葉紅了！每年10月下旬至12月是楓紅時節，今年因為入秋後，日夜溫差極大，園區青楓、紫葉槭提早轉為艷麗的鮮紅，搶先成為台灣最早可以欣賞楓紅美景的風景區。

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，杉林溪海拔在1600到1800公尺之間，秋冬時節經常雲霧繚繞，每年10月下旬起就是楓紅時節；園區栽培青楓3000棵、紫葉槭800棵、楓香1000棵、楓香500棵等，已經開始陸續轉紅。

江華章說，杉林溪園區有全台灣唯一栽種約500棵的「水杉林」，預計在11月初轉為金黃色、進而橘紅色！屆時，蒼翠森林點綴層層楓紅與橘紅水杉，非常美麗，讓人目眩神移，因此，每年都吸引攝影愛好者揪團前往取景，也是遊客拍照、打卡的景點。

江華章指出，由於杉林溪重視生態環境保護，從10月底至11月，「鋸角雪螢」大量出現在杉林溪園區，入夜後，在森林邊緣可發現點點黃綠色螢光，在草叢中緩緩升起，飄忽不定的光點，有如林間飛舞跳動的閃亮精靈，鋸角雪螢螢光持續不閃爍，但活動時間不長，最活躍的出現時間在天黑後約1小時，晚間8點後後越來越少，因此最佳賞螢的時間是傍晚6點半到7點。

杉林溪園區推廣螢火蟲保育教育，規畫完整的觀賞秋季賞螢步道，自11月1日起，每天入夜起，由解說員帶領遊客觀賞鋸角雪螢，體驗大自然冬季的奇景。

(中時 )