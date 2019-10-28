「全國工業類科實作競賽」在昨日落幕，全台28所高中職、54名選手比拚車床、銑床技術。(雲嘉南分署提供／莊曜聰台南傳真)

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署舉辦的「全國工業類科實作競賽」在昨日落幕，全台28所高中職、54名選手比拚車床、銑床技術，其中車床組由新竹高工的鄧浩銘拿下第一，由於選手清一色是男性，反而讓新竹高工長相甜美的帶隊指導老師吳慧詩成為現場「嬌」點，她害羞地說，學生的努力才是重點，能夠有好成績她非常開心。

勞動部雲嘉南分署與虎尾科技大學、友嘉實業集團聯名，在台南官田舉辦全國工業類科實作競賽，比賽有車床組與模具組（銑床）2類組，各有31名、23名高中職生報名同場競賽，上場時須使用各種刀具做出指定零件，能否做出精準的尺寸就決定了是否勝出。

最後的比賽結果，車床組第一名是新竹高工鄧浩銘、第二名埔里高工陳冠華、第三名磐石高中邱昱豪；模具組第一名為秀水高工陳柏菖、第二名新竹高工范誠鈞、第三名木柵高工李晏綸。

新竹高工鄧浩銘為了參賽，每天練習時間最少10小時，長時間站立不說，雙手也常被高溫鐵屑噴到受傷，首次參賽就拿下冠軍，辛苦有了代價，希望能繼續用技術證明自己，並以升上國立科大為首要目標。

新竹高工指導老師吳慧詩雖然不是選手，但萬綠叢中一點紅，讓她成了賽事另類「嬌」點，她笑說，因為父親從事機械相關行業，自己個性也比較像男生，自然而然走進相關領域，看到學生有好成績很欣慰。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，目前機械及模具產業對車銑床人力需求量大，可從事職別有模具設計工程師、繪圖技術員、機具操作技術人員、產品打樣技術員等，起薪約25K，若有5年經歷以上、可獨立作業者薪資可逾40K，分署將持續透過競賽及職訓來培育業界人才。

(中時 )