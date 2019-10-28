：韓國瑜到二林參加二林精密機械園區說明會，韓國瑜承諾全力打拚、現場擠滿支持人潮。（黃國峰攝）

韓國瑜到二林參加二林精密機械園區說明會，韓國瑜承諾全力打拚、現場擠滿支持人潮。（吳建輝攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜彰化傾聽之旅26日下午來到二林，參加二林精密機械園區說明會，現場擠滿熱情支持人潮，縣長王惠美疾呼誰挺二林精密機械園區我們就支持誰 ，立委參選人謝衣鳳要求拚台灣經濟不是拚美國，韓國瑜表示，廠商都再等了，將來利潤一定全壘打，有機會一定全力為二林精密機械園區打拚。

韓國瑜來到二林精密機械園區說明會，現場反應熱烈，民眾自製加油排，二林鎮黨部書記楊明桔說，26村的村民和代表全支持韓國瑜，溪湖鎮長黃瑞珠，二林鎮長蔡詩傑，議員洪本成，劉淑芳，曹嘉豪，陳一惇，縣黨部主委張曼莉等和前台北縣長周錫瑋也都到場支持。

縣長王惠美表示，每個禮拜都在看報表，每個月頭痛，彰化人口數不斷流失，主要是台中吸磁效應，二林流失更是嚴重，奔走建設二林，縣府未來要在二林打造托嬰、托老中心，但這樣不夠，拚了10年的二林精密園區要快點過，創造就業機會，給出外孩子可以回來打拚，誰支持二林我們就支持誰，讓二林年輕人有機會為家鄉打拼，疾呼「咱選自己的總統好嗎？也要選出自己的立委，全力支持謝衣鳳，一票謝衣鳳、一票韓國瑜」。

立委參選人謝衣鳳表示，彰縣府把二林精密機械園區定位為台灣精密關鍵組件供應中心，，二林人口外移近3分之1，園區可帶來2萬5000位工作機會，吸引高階人才，政府如果擔心沒人進駐，就要關稅談判，台美貿易關稅可以降低，到時候，廠商是爭相要進駐，不是目前這樣花幾千億去買美國的軍購，要拚台灣經濟，不是拚美國的經濟！去年，蔡英文總統來彰化助選13次支票開了很多沒做，今年繼續開。咱要共同來支持庶民總統韓國瑜，讓縣長王惠美縣做更多建設。

韓國瑜表示，二林農農民多，他們一年到頭特別辛苦，農民最希望價格穩定，一定照顧農民生活，此外，二林也要創造工業區，就是要招商引資，現在申請要進駐二林園區的廠商都滿了，利潤全壘打，不能再等，有機會一定全力為二林精密機械園區打拚。

韓國瑜強調，要創造兩萬5000工作機會是多麼困難，尤其在鄉下，一定要挺二林精密機璇區，不照顧本地商人，有天離開了就不再回來，照顧中小企業在自己家鄉，就是照顧就是兩萬五千家庭，呼籲相信謝衣鳳、相信韓國瑜，打造彰化科技家鄉。

(中時 )