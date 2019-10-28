卓蘭知名景點「花露休閒農場」新設蘭花館，讓苗栗縣副縣長鄧桂菊驚豔不已。〔謝明俊攝〕

卓蘭知名景點「花露休閒農場」新設蘭花館，打造多種特殊造景，讓苗栗縣副縣長鄧桂菊驚豔不已。〔謝明俊攝〕

卓蘭知名景點「花露休閒農場」新設蘭花館，命名為「靚花水悅」，苗栗縣副縣長鄧桂菊主持揭牌儀式。〔謝明俊攝〕

苗栗卓蘭花露休閒農場新設「靚花水悅」蘭花館

苗栗卓蘭知名景點「花露休閒農場」，目前已成全苗栗內容最豐富的休閒花園，每天吸引大批遊客前往，為了增加園內亮點，園方新打造「蘭花館」，設計獨特的「水中花」及「鏡中花」等2種蘭花造景，苗栗縣副縣長鄧桂菊28日下午親自前往參加新館揭牌儀式，也為新奇造景驚豔不已，感謝園方努力讓苗栗觀光多增光彩亮點。

卓蘭「花露休閒農場」位在壢西坪休閒農業專區內，全園將近4公頃，共分成餐廳、花園、民宿、精油等區塊，經過董事長陳基能31年的努力下，打造出號稱苗栗最漂亮的休閒花園農場，吸引大批遊客來到壢西坪賞花休憩，已成了卓蘭鎮發展觀光的重要景點。

花露農場依照一年四季，以不同花種打造不同氛圍，春天有繡球花、秋天有聖誕紅、冬天有薰衣草花田，還缺夏天的代表花種，因此，陳基能斥資打造蘭花館，要以蘭花成了夏天代表，並命名為「靚花水悅」，為了讓遊客有驚豔收穫，陳基能並親自設計出「水中花」及「鏡中花」等2種特殊造景，「水中花」是將蘭花及各種水中植物搭種在大型水族箱內，讓遊客欣賞不同感覺的蘭花；「鏡中花」則是利用萬花筒的原理，透過精密計算的多重鏡面，讓人融入被蘭花包圍的特殊場景中。

苗栗縣副縣長鄧桂菊28日下午特別前往花露農場，替新的蘭花館舉行揭牌儀式，並親自體驗新館內不同驚豔造景，對水中花、鏡中花等特殊設計造景稱讚不已，希望園方繼續創造吸引觀光客的新亮點，增進卓蘭地區的觀光產能。

(中時 )