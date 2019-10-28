國立海洋科技博物館為維護保育區生態平衡及台灣海洋物種，經合法申請後，於27日在嚴禁採捕的潮境保育區內，強勢執行潛水移除對海洋生態具嚴重威脅的外來種魚類「龍虎斑」，並預計執行至明年底，直到保育區內的龍虎斑全數消失，才可以停止。
其中活動雖已向市政府申請，並經過同意，但在保育區內執行這項獵捕行動，仍引起大量潛水人員及民眾高度關注，可見得大家對於保育區內，禁行採捕行動已有一定的認知。
海科館表示，這為期一年「獵龍行動」，是為清除保育區內外來種魚類，並會由海科館研究人員及館內志工，利用潛水方式在保育區內以釣魚、圍網或魚槍等方法，獵捕非原生魚類「龍虎斑」。
計畫主持人廖運志表示，近幾年台灣北部海域常見大量的人工雜交種石斑，疑遭宗教團體所放生。而基隆潮境公園內發現的8隻龍虎斑，恐因會大量掠食保育區內其他魚類，更造成嚴重生態問題。
海科館也表示，潮境海洋中心也畜養、展示多種外來種魚類，例如已成功入侵台灣西部海域的大型掠食性紅鼓魚，開放供民眾參與教學活動，並藉此了解外來種對海洋生態相關的影響，海科館更呼籲大眾，為避免造成海洋物種的浩劫，請大家「千萬不要隨意放生」。
(中時 )
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