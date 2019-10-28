海巡署、基市府與海科館一同合作清除保育區外來種魚類。照片中長潭港安檢站人員與海科館執行潛水獵捕活動的研究人員與志工進行相關文件確認，並於現場向民眾溝通說明活動內容與執行方式。(海科志工陳宗偉提供／吳康瑋基隆傳真)

強勢執行潛水移除對海洋生態具嚴重威脅的外來種魚類「龍虎斑」，並預計執行至明年底。（海科館提供／吳康瑋基隆傳真）

國立海洋科技博物館為維護保育區生態平衡及台灣海洋物種，經合法申請後，於27日在嚴禁採捕的潮境保育區內，強勢執行潛水移除對海洋生態具嚴重威脅的外來種魚類「龍虎斑」，並預計執行至明年底，直到保育區內的龍虎斑全數消失，才可以停止。

其中活動雖已向市政府申請，並經過同意，但在保育區內執行這項獵捕行動，仍引起大量潛水人員及民眾高度關注，可見得大家對於保育區內，禁行採捕行動已有一定的認知。

海科館表示，這為期一年「獵龍行動」，是為清除保育區內外來種魚類，並會由海科館研究人員及館內志工，利用潛水方式在保育區內以釣魚、圍網或魚槍等方法，獵捕非原生魚類「龍虎斑」。

計畫主持人廖運志表示，近幾年台灣北部海域常見大量的人工雜交種石斑，疑遭宗教團體所放生。而基隆潮境公園內發現的8隻龍虎斑，恐因會大量掠食保育區內其他魚類，更造成嚴重生態問題。

海科館也表示，潮境海洋中心也畜養、展示多種外來種魚類，例如已成功入侵台灣西部海域的大型掠食性紅鼓魚，開放供民眾參與教學活動，並藉此了解外來種對海洋生態相關的影響，海科館更呼籲大眾，為避免造成海洋物種的浩劫，請大家「千萬不要隨意放生」。

(中時 )