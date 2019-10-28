天后王菲6年前和李亞鵬離婚，最近李亞鵬認戀外貌神似王菲、小16歲女友Susie，而有了新戀情的李亞鵬和「前世情人」李嫣的互動依舊十分受矚目，最近有網友在北京直擊李嫣和李亞鵬出門遛狗，13歲的李嫣當天穿著短裙、膝上靴，大秀美腿絕對領域，超級吸睛，而李亞鵬在一旁拿著手機狂拍愛女，有如李嫣的專屬迷弟，父女倆好感情表露無遺。

13歲的李嫣早先傳出到瑞士讀書，且唸的還是當地的貴族學校，一年學費高達台幣335萬，李亞鵬則心疼女兒年紀小小就得學習獨立，透露女兒曾在朋友圈抱怨「悲傷逆流成河」，李亞鵬安慰說：「爸比今天算有一點點能力的話，都來自14歲離開家那種堅持和眼淚」，李嫣吐槽回：「不需要給我講這些，我不需要什麼能力」，笑翻眾人。

據《百度娛樂》報導，最近李嫣回到北京跟爸爸團聚，網友目擊兩人現身北京街頭牽著一隻大狗，穿著短裙的李嫣曬出美腿，穿著白色上衣、短裙，留著及肩直髮，相當活潑俏麗，而李亞鵬一副吾家有女初長成的樣子，拿著手機瘋狂拍下李嫣的一舉一動，網友笑說：「天下的爸爸都是一樣滴」、「多溫馨的畫面」、「感覺李亞鵬好寵李嫣」、「果然女兒是爸爸上輩子小情人啊」。

(中時電子報)