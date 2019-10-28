2019第十四屆全球城市形象大使世界盃總決賽11月2日在山東濟南舉行，「愛與包容，文旅城市」是今年的主題，五十位來自世界各地的參賽佳麗成為濟南最佳的旅遊代言人！

10日25日，佳麗們前往濟南知名的旅遊景點大明湖，找尋「夏雨荷」的身影，台灣許多民眾對大明湖的印象是來自「還珠格格」，「皇上，您還記得大明湖畔的夏雨荷嗎？」「還珠格格」戲，當紫薇歷經千辛萬苦，終於見到皇阿瑪的那一刻，這滿含著期待、悲戚、深情……百感交集的一問，讓多少人對「大明湖」產生了無限遐想。「還珠格格」大受歡迎，也讓大明湖跟著紅了起來。

寬厚里吃喝玩樂全都有，佳麗們玩到翻！(中華全球城市選拔協會提供)

即將舉行總決賽，佳麗們除了在賽前到各個景點参訪，體驗濟南當地的人文風情之外，最重要的是準備比賽！來自台灣的柯純心，今年十七歲，是所有佳麗年紀最小的，家人為了替她打氣，組成了七人加油團陸續抵達濟南，她這幾天也交了不少好朋友，佳麗們相互照顧，熱情洋溢，為秋天的濟南增添不少詩情畫意！

來刭山東濟南吃喝玩樂少不了寬厚里！旭美2019第14屆全球城市形象大使們來到濟南賞楓葉訪古蹟之餘，少不了要逛逛寬厚里！

寬厚里是濟南的一條復古商業街，原名叫寬厚所街，鄰近解放閣、黑虎泉。這裡面既有充滿浪漫氛圍的網紅咖啡店、糖果店，又有老濟南的傳統美食小吃，特色繁多，是濟南人日常愛逛街的打卡地，也是觀光客必定造訪的熱門景點之一。

寬厚所街，距今已有400多年歷史，與司里街、所里街、后營坊街並稱城南四大名街。

寬厚里美食眾多，選美佳麗們都昰年輕女孩，都愛邊逛街買小物邊享受美食。

一同分享美食讓佳麗們好開心。(中華全球城市選拔協會提供)

國外佳麗特別喜愛冰糖萌蘆，來自莫斯科的尤珍妮和立陶宛的姿拉達看到一串串的冰糖葫蘆就忍不住尖叫，酸酸甜甜的滋味更是擄獲女孩的心！

來自南非開普敦的多菲更是童心未泯的戴起了兔耳朵帽子，耳朵會可愛的擺動，逗得多菲笑不停！

果然寬厚里底蕴深厚，男女老少全都愛，還能輕易擄獲女孩芳心！

(中時電子報)