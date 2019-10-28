厭世感滿滿的禮拜一，有隻肥胖的貓能給你滿滿療癒感！韓國超人氣貓咪療癒圖文創作《神秘的圓胖貓吐司工廠》在台灣出版上市了！韓國新銳作家崔鳳修筆下的貓咪，無一不是軟Q又圓滾滾的療癒外型，搭配奇幻充滿趣味的故事與色彩柔和繽紛圖像，絕對讓你心情都會倍感療癒！

療癒感十足的圓胖貓，成為不少日韓民眾的桌上小物。（圖／尖端出版提供）

原著出版募資計畫公開後，三日之內迅速達標，並售出日本版權。《神秘的圓胖貓吐司工廠》上市後「圓胖貓」在韓國造成風潮，生活中的不開心看看可愛圓胖貓後立刻就能被療癒，加上同時推出眾多圓胖貓周邊，吸引廣大粉絲們收藏。

圓胖貓們都在吐司工廠中上班，擬人化的畫風相當逗趣。（圖／尖端出版提供）

在韓國與日本爆紅的「圓胖貓」圖文書，就像生活中的小確幸。當生活忙碌不堪時看看可愛的貓咪立刻就被療癒啦，不管是圖文書還是實體商品都非常吸引人，終於圖文書也推出中文版囉！神祕的吐司工廠中，所有的員工全部都是貓咪。書面視覺與包裝上就充滿貓咪的氛圍，選用泡棉精裝重現出貓咪鬆軟又厚實的觸感，是貓奴與喜歡療癒小物的朋友一定是必備的。

(中時電子報)