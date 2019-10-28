◎論文自我抄襲？府籲鬧劇到此為止

國民黨立委陳學聖今天在立法院教育委員會審查教育部預算時，指稱蔡英文總統多年前曾「自我抄襲」博士論文內容於「政大法學評論」等期刊。總統府發言人張惇涵表示，未發表的論文投稿本來就是學界普遍做法，呼籲對蔡總統學歷及論文指控的鬧劇到此為止。

◎市府轉運站違停 11月起科技執法

台北市府轉運站前公車停靠區周邊常有違停情況，除影響公車停靠外，導致後方汽、機車閃避車輛發生事故，11月1日起將採用科技執法開罰，取締公車停靠區違規停車，以改善違停情形，也是北市首個科技執法區，最高可罰1200元。

◎林俊傑就診遭網拍「原味針頭」

林俊傑（JJ)26日在蘇州舉辦「聖所2.0世界巡迴演唱會」，演出結束後因感冒導致身體不適，立刻趕往醫院治療，不料27日傳出有人在網路上販售林俊傑使用過的「原味針頭」，甚至護理人員也為他瘋狂，輪流滾林俊傑躺過的床單，荒唐行為引發熱議；對此，JJ所屬經紀公司JFJ今（28日）確認JJ住院，聲明表示：「在此感謝就診期間，院方醫護工作人員的即時治療與照顧，針對我司藝人離開醫院後，個別的工作人員無視職業操守信息外洩的偏差行為，我司深表遺憾，相信院方會進行後續相應的妥善處理，僅此對社會大眾、醫護界、醫護人員及醫院就診其他患者所可能帶來的不便，誠摯致歉。」

◎秋季限定景點！草嶺古道芒花浪襲

滿山芒花盛開，銀白花海美麗又好拍！位處新北市貢寮區的草嶺古道的芒花季即將在11月9日開跑，歡迎遊客登山健行，體驗東北角豐富的自然生態與人文風情，在秋意微涼的時節，感受這條古意盎然、兼具知性與感性的草嶺古道。草嶺古道是清朝時期淡水廳到噶瑪蘭廳的淡蘭古道中，最後僅存的一段，途經新北市、宜蘭縣分界山的「草嶺」，因此被稱為草嶺古道。秋天的時候，古道旁邊將會盛開滿滿的芒花。

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(中時電子報)