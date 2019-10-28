由台南區農業改良場，農糧署南區分署及台南市府農業局舉辦的「食尚有機豐收樂活動」，將於11月2日在柳營太康有機蔬果農業專區登場，活動內容有食農種植採收體驗、有機農特產品成果展，有機農特產品品嘗等，可體驗1日農夫辛苦，並品嘗有機農特產。

太康有機蔬果農業專區成立迄今已經有10年時間，是全台第一個有公部門開闢的有機農業專區，承租的農人經過長時間經營已經有不錯成果，該專區的蔬菜產銷班還獲得台南市長黃偉哲表揚，也是全國優良產銷班。

太康有機農業生產合作社理事主席鄭鴻權表示，農委會每2年舉辦1次全台10大優良產銷班選拔競賽，專區的蔬菜產銷班第2班，在全台5千多班的農業產銷班中，經過市府、農改場、農委會的評選，一路過關斬將，最後脫穎而出，讓專區內的農人們備感驕傲。

鄭鴻權指出，園區內種植的有機火龍果近來獲得加拿大及香港的消費者青睞，外銷訂單逐漸增加，證明台灣水果在國際上具有競爭力，希望農委會能持續重視，加強輔導專區農民，使有機蔬果更加普及，讓消費者吃得健康。

(中時 )